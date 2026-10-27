Россиянка купила координаты грибного места за 200 руб и попала в болото

Россиянка Олеся нашла на сайте объявлений мужчину, который продавал координаты грибных мест. Она выкупила у него локацию за 200 рублей и вместе с мужем отправилась на тихую охоту.

Спустя час прогулки по лесу супруги разошлись. Олеся нашла небольшую симпатичную полянку, а ее муж в это время ушел куда-то в другую сторону.

Как только девушка ступила на полянку, то сразу же провалилась в топь. Она оказалась по пояс в воде.

«Было очень холодно и казалось, что меня тянет вниз», — призналась Олеся.

Девушка начала звать на помощь, нащупала ветки и держалась за них, чтобы ее окончательно не засосало. К счастью, муж сразу же услышал крики и вытащил Олесю.

По словам девушки, претензий к мужчине, с которым она общалась на сайте объявлений, нет, потому что грибник отправил ей именно координаты захода в лес, то есть ориентировочное место.

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