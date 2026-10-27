USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
TRY
Турецкая Лира
16,20
-0.17 %

Хотел взять на абордаж: водитель микроавтобуса угрожал таксисту мачете во Владивостоке

Происшествия

Во Владивостоке водитель микроавтобуса и таксист поссорились прямо во время движения по трассе. Конфликт чуть не перерос в кровавую бойню, сообщает vladivostok1.ru.

Один из очевидцев запечатлел сссору на видео. В кадре запечатлено, как водитель микроавтобуса на ходу вылезает из окна. В руках он сжимает мачете.

Оружие направлено в сторону автомобиля такси. При этом можно заметить, что у микроавтобуса нет номеров.

Что стало причиной конфликта — неизвестно. Очевидцы отметили, что со стороны все выглядело так, будто водитель микроавтобуса хотел взять такси на абордаж, словно пират.

К счастью, закончилось все мирно. Водитель такси свернул, и они с владельцем мачете разминулись.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.