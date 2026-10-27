Хотел взять на абордаж: водитель микроавтобуса угрожал таксисту мачете во Владивостоке

Во Владивостоке водитель микроавтобуса и таксист поссорились прямо во время движения по трассе. Конфликт чуть не перерос в кровавую бойню, сообщает vladivostok1.ru .

Один из очевидцев запечатлел сссору на видео. В кадре запечатлено, как водитель микроавтобуса на ходу вылезает из окна. В руках он сжимает мачете.

Оружие направлено в сторону автомобиля такси. При этом можно заметить, что у микроавтобуса нет номеров.

Что стало причиной конфликта — неизвестно. Очевидцы отметили, что со стороны все выглядело так, будто водитель микроавтобуса хотел взять такси на абордаж, словно пират.

К счастью, закончилось все мирно. Водитель такси свернул, и они с владельцем мачете разминулись.

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