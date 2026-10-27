Экс-кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару сбежал из страны

Бывший кандидат в президенты Бразилии, правый политик Флавиу Болсонару, сбежал из страны и в настоящее время находится в самолете на пути в Соединенные Штаты, сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на близкое окружение политика.

«Флавиу Болсонару сбежал из Бразилии и сейчас находится в самолете, который летит в США», — говорится в публикации.

Данную информацию агентству Reuters подтвердил американский чиновник, который пожелал остаться неизвестным.

Накануне в Бразилии завершились президентские выборы, в которых одержал победу действующий лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент Флавиу Болсонару заявил, что Лула да Силва победил благодаря «грязной уловке» и отказался признать итоги голосования.

Суд обязал Болсонару сдать паспорта в рамках дела об отмывании денег. Старший сын экс-главы государства Жаира Болсонару, проходит фигурантом по делу об отмывании денег. Сам он отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям.

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