Не пускают на борт: россиянин не может улететь с Маврикия из-за травмы ноги

Россиянин уже два дня не может покинуть Маврикий из-за травмы ноги. Его не допускают на рейс, хотя врач разрешил перелет, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

28-летний Егор З. рассказал, что прилетел на Маврикий в отпуск, но получил травму ноги — врач диагностировал ушиб мягких тканей. Вскоре ему сняли гипс, сейчас на ноге осталась только лонгетка.

Егор собирался вылететь в Россию на рейсе авиакомпании Emirates, но его не пустили на борт. У мужчины не оказалось медицинского сертификата, подтверждающего возможность перелета. Тогда он обратился к местному врачу, который выдал все необходимые документы и разрешение. В заключении врача сказано, что пациент годен к авиаперелету.

Во вторник россиянин купил новый билет и приехал в аэропорт. Но на стойке регистрации его снова отказались пускать на рейс, несмотря на наличие нужных документов. Представители Emirates объяснили, что им нужно дождаться дистанционного согласования перелета от медицинской команды Medical Team, офис которой находится в Дубае.

Россиянин опасается, что уже второй билет, купленный за собственные деньги, сгорит, так как никаких конкретных сроков ответа от Medical Team ему не называют.

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