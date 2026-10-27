Необычное имя: Яна Поплавская стала бабушкой в третий раз

Невестка актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской, телеведущая Евгения Поплавская, сообщила о рождении дочери. Девочка появилась на свет в Коломенском перинатальном центре, сообщает StarHit .

Поплавская отдельно поблагодарила семейного акушера-гинеколога Николая Синева, который находился рядом и помогал во время родов. Выбор имени для малышки удивил многих.

«Здравствуй, Параскева! Добро пожаловать в наш мир 26.10.26. Прасковья рождалась как всегда у нашего семейного акушер-гинеколога, в этот раз в городе Коломна, в Коломенском перинатальном центре. Спасибо доктору и всей команде за новую большую жизнь. Так что теперь девушка Прасковья из Подмосковья, ну вы поняли. Все продумано до мелочей», — отметила Евгения.

Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в одноименном фильме, вскоре встретится с внучкой. Впервые она стала бабушкой в 2020 году — тогда у ее старшего сына Клима родился сын, которого тоже назвали необычно: Иларарий.

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