20 лет за счет женщин: серийный альфонс из Беларуси попался на обмане россиянки

Серийный альфонс из Белоруссии на протяжении 20 лет жил за счет женщин, но попался при обмане россиянке. Он обманул жительницу Вологды на 2,3 млн рублей, а затем угрожал ей убийством и связями с ОПГ, сообщает Baza .

Роман с 50-летним белорусом начался с переписки, в которой он создавал образ успешного предпринимателя с бизнес-империей и внушительным доходом. Однако, когда пара начала жить вместе, выяснилось, что дело бизнесмена неожиданно оказалось в финансовой дыре, и ему срочно понадобились деньги.

Возлюбленная одолжила бойфренду 86 тыс. белорусских рублей с условием вернуть их через год. Но как только деньги оказались у мужчины, он сбежал в Минск и разорвал отношения. Когда россиянка потребовала вернуть долг, он начал угрожать оружием и связями с криминальными группировками. Однако новая жертва не испугалась и обратилась в полицию.

Оказалось, что альфонс почти два десятилетия роскошно жил за счет обмана женщин. У него был свой сценарий для каждой новой избранницы, одновременно он мог крутить несколько романов. Параллельно с россиянкой альфонс жил за счет другой женщины, выдавая себя за сотрудника спецслужб.

Белорусу грозит до 12 лет лишения свободы. Полиция разыскивает других жертв.

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