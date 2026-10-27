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Украина вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи

Украина с помощью американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту первый спутник собственной системы связи, сообщает украинское издание Liga.net.

«Украинский спутник Obria Nano начал работу на орбите <…> Запуск состоялся 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18», — говорится в публикации издания в Telegram-канале.

Над спутником работали украинская компания Himera и датская GomSpace. Он станет первым аппаратом в будущей суверенной украинской сети спутниковой связи.

В настоящее время украинский спутник проходит испытания и работает в рамках запланированной программы.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской, а не использоваться для наступательных ударов, так как спутники могут стать целью удара.

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