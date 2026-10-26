Маск заявил, что Starlink должен оставаться гражданской системой

По его словам, она не должна использоваться для наступательных ударов, иначе спутники могут быть целью удара.

«Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара», — написал он в соцсети X.

Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.

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