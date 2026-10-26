Маск заявил, что Starlink должен оставаться гражданской системой
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что система связи Starlink должна оставаться гражданской, сообщает РИА Новости.
По его словам, она не должна использоваться для наступательных ударов, иначе спутники могут быть целью удара.
«Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара», — написал он в соцсети X.
Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.