USD
Доллар США
80,49
-0.06 %
EUR
Евро
90,09
-0.17 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.10 %
TRY
Турецкая Лира
16,22
-0.11 %

На выборах президента Бразилии побеждает Лула да Силва

Политика

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Он набрал о51,75%. У правого политика Флавиу Болсонару 48,25%.

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур выборов президента.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.