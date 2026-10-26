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На выборах президента Бразилии побеждает Лула да Силва

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва побеждает на выборах главы государства, сообщает РИА Новости .

Он набрал о51,75%. У правого политика Флавиу Болсонару 48,25%.

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур выборов президента.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент.

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