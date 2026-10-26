После схода с рельсов вагонов в Свердловской области начали проверку Общество сегодня в 03:57

По факту схода грузовых вагонов с рельсов с последующим возгоранием в Свердловской области начали проверку, сообщается в канале Центрального МСУТ СК России на платформе «Макс».

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись. В результате инцидента никто не пострадал. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.