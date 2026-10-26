После схода с рельсов вагонов в Свердловской области начали проверку
По факту схода грузовых вагонов с рельсов с последующим возгоранием в Свердловской области начали проверку, сообщается в канале Центрального МСУТ СК России на платформе «Макс».
«На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись.
В результате инцидента никто не пострадал.
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