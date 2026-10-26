Эксперт назвал основные причины выхода медведей к людям

Председатель правления калужского фонда «Мир медведей» Андрей Иванов рассказал, что сокращение кормовой базы, несанкционированные свалки у населенных пунктов и подкормка у дорог стали основными причинами участившихся выходов хищников к людям, сообщает РИА Новости .

По его словам, подкорм медвежат на трассах способствуют тому, что зверь воспринимает человека как источник легкого и вкусного корма.

Кроме того, это способствуют и разорение мест их обитания.

Статистика смертельных нападений медведей на людей в последние годы остается стабильной — до 30 случаев в год, и показатели 2026 года пока в эти рамки укладываются.

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