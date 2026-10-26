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Вучич заявил, что его коалиция проиграла на парламентских выборах в Сербии

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что его коалиция проиграла выборы в парламент, сообщает РИА Новости .

На выборах победил «Студенческий протестный список».

«У них будет 135-140 мандатов, у нас около 105, никто больше не вошел в скупщину», — сказал Вучич.

Он признал поражение, отметив, что не будет чинить препятствий конкурентам.

Ранее Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) заявила о факте нападения на мать Александра Вучича Ангелину. Политик оставил должность президента страны 27 сентября.

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