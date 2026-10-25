МЧС: один человек пострадал при пожаре в мастерской театра на юго-западе Москвы
При пожаре в мастерской театра на проспекте Вернадского на юго-западе Москве пострадал один человек, сообщает РИА Новости.
«На данный момент известно об одном пострадавшем на пожаре», — сообщили в МЧС России.
В Москве произошел пожар в «Театре на Юго-Западе». Сотрудники оперативных служб эвакуировали людей из здания.
Предварительно известно, что возгорание началось в подсобном помещении театра на проспекте Вернадского. Здание расположено на первом этаже жилого дома.
Что стало причиной возгорания, не уточняется.
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