МЧС: один человек пострадал при пожаре в мастерской театра на юго-западе Москвы Происшествия 25 октября 2026 22:59

При пожаре в мастерской театра на проспекте Вернадского на юго-западе Москве пострадал один человек, сообщает РИА Новости.

«На данный момент известно об одном пострадавшем на пожаре», — сообщили в МЧС России. В Москве произошел пожар в «Театре на Юго-Западе». Сотрудники оперативных служб эвакуировали людей из здания. Предварительно известно, что возгорание началось в подсобном помещении театра на проспекте Вернадского. Здание расположено на первом этаже жилого дома. Что стало причиной возгорания, не уточняется. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.