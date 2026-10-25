В здании московского Театра на Юго-Западе потушили пожар

Пожар в здании Театра на Юго-Западе Москвы ликвидировали, сообщает РИА Новости .

«… уже потушили, сейчас проводим проветривание здания», — рассказал сотрудник МЧС России.

В Москве произошел пожар в «Театре на Юго-Западе». Сотрудники оперативных служб эвакуировали людей из здания.

Предварительно известно, что возгорание началось в подсобном помещении театра на проспекте Вернадского. Здание расположено на первом этаже жилого дома.

Что стало причиной возгорания, не уточняется.

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