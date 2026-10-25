Из горящего «Театра на Юго-Западе» Москвы эвакуируют людей

В Москве произошел пожар в «Театре на Юго-Западе». Сотрудники оперативных служб эвакуируют людей из здания, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что возгорание началось в подсобном помещении театра на проспекте Вернадского. Здание расположено на первом этаже жилого дома.

Из помещения валит густой черный дым. Пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Что стало причиной возгорания, на момент публикации заметки пока не сообщается.

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