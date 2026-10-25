Россиянин сошел с яхты Сицилии и устроил бойню с полицией на берегу

На Сицилии 24-летний турист из России покинул семейную яхту и устроил драку с итальянскими правоохранителями, сообщает SHOT .

Отдых на воде у побережья Маскали молодому человеку, судя по всему, наскучил, и он сошел на берег, чтобы прогуляться по набережной Сант-Анна. Там россиянин начал приставать к прохожим и останавливаться посреди дороги. По словам местных жителей, лицо у него к тому моменту уже было разбито.

Прибывшие карабинеры вызвали медиков, однако от помощи турист отказался. Когда его попытались уложить на носилки, он стал вырываться и набрасываться на окружающих без разбора — усмирить дебошира удалось лишь с прибытием дополнительной бригады.

Молодого человека доставили в больницу Джарре, но и там он продолжил буянить, так что стражам порядка пришлось вмешаться повторно.

Позже россиянина удалось успокоить. Теперь ему грозит суд за сопротивление полиции и нападение.

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