19-летнего парня наказали на пентаграмму* на полу дома в Челябинской области

В Челябинской области 19-летнего парня арестовали на трое суток за пентаграмму*, нарисованную на полу нежилого здания. Дело рассматривал Октябрьский районный суд 16 октября, сообщает «Осторожно, новости» .

Молодого человека обвинили в демонстрации экстремистской символики. По версии следствия, месяцем ранее он в присутствии очевидцев изобразил пентаграмму* — сам парень объяснил это желанием «напугать лиц, которые придут в помещение».

Суд квалифицировал рисунок как символику «Международного движения сатанизма»*.

В итоге молодой человек признал вину и согласился с протоколом. Ему назначили административный арест сроком на трое суток.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией в России.

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