В Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе погиб машинист грузового поезда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам Ковальчука, враг нанес целенаправленный удар по движущемуся составу «Брянск — Гомель» в Новозыбкове, повредив корпус локомотива. 44-летнего машиниста незамедлительно доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В Московской железной дороге уточнили, что происшествие случилось на перегоне Новозыбков — Злынка, где в результате удара БПЛА был поврежден тепловоз. Ранения получила локомотивная бригада — машиниста Магомеда Арсамакова 1983 года рождения госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Помощник машиниста отделался легкими травмами и отказался от госпитализации.

В ОАО «РЖД» выразили глубочайшие соболезнования родным и близким коллеги и пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь. У Магомеда Арсамакова остались жена и сын.

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