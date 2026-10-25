Самарец 3 года не может вернуть свой BMW X7 за 12 миллионов

Житель Самары третий год безуспешно пытается вернуть собственный BMW X7 2020 года — автомобиль стоимостью 12 миллионов рублей. Машину, зарегистрированную на его организацию, мужчина отдал в аренду, но когда пришла пора ее возвращать, арендатор Сергей С. сообщил, что передал ее третьим лицам, сообщает Telegram-канал «112» .

18 декабря 2025 года владелец назначил встречу. На нее явились двое иностранцев и прямо заявили: машину не отдадут. После этого они сели в автомобиль и уехали. Впоследствии выяснилось, что арендатор продал BMW этим людям за 3 миллиона рублей — договор он оформил от своего имени, подделав печать.

Полиция потребовала вернуть транспортное средство, однако покупатели отказались, пока арендатор не рассчитается с ними — 5 миллионов рублей. Стороны условились, что деньги передадут через пару дней, а машину вернут, но договоренность осталась на словах. Пострадавший написал заявление, и, по его словам, материалы дела несколько раз терялись: документы удалось восстановить только в апреле 2026 года.

27 апреля возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, однако за несколько дней до этого автомобиль успели переоформить на третье лицо из Уфы. Пострадавший утверждает, что следственные действия не ведутся, и где сейчас находится BMW, он не знает. Летом ему позвонил некий Максим, представляющий нового собственника: по его словам, уфимец приобрел машину у других иностранцев за 5 миллионов. Как ее поставили на учет без электронной подписи владельца, остается загадкой. Ходатайства пострадавшего о проведении проверок пока остаются без ответа.

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