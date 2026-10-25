В ДНР в результате атак ВСУ пострадали женщина и подросток

В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 2 человека, в том числе подросток, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины

Отмечается, что подросток 2009 года рождения получил ранения средней степени тяжести при детонации ВОП в Новотроицком Волновахского муниципального округа.

Также одна мирная жительница пострадала при атаке украинского БПЛА в Куйбышевском районе Донецка.

Ранее Следственный комитет России квалифицировал как террористические акты серии ударов, нанесенных украинскими вооруженными формированиями по объектам гражданской инфраструктуры на территории Московской области и Донецкой Народной Республики.

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