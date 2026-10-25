На юге Нигерии при атаке террористов погибли не менее 40 человек

В штате Тараба на юго-востоке Нигерии при атаке террористов погибли не менее 40 мирных жителей, сообщает ТАСС .

Группа боевиков совершила нападение на деревню Биннари в районе Карим Ламидо. Напавшим удалось пройти через административную границу из соседнего штата Плато.

Террористы жгли посевы крестьян, уничтожали их дома, магазины, убивали мирных граждан встречавшихся на пути.

Отмечается, что число жертв может быть выше, так как многие жители считаются пропавшими без вести.

Ранее на шахте в нигерийском штате Плато по меньшей мере 37 человек погибли от отравления угарным газом.

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