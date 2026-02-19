сегодня в 03:00

Более 30 человек погибли от отравления угарным газом на шахте в Нигерии

На шахте в нигерийском штате Плато по меньшей мере 37 человек погибли от отравления угарным газом, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

«Жертвы в возрасте от 20 до 35 лет погибли, надышавшись газом во время работ под землей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 25 человек госпитализированы.

Ранее в Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода.

