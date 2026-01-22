Ребенок и пятеро взрослых отравились газом в российском городе

Происшествия

В Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода, сообщает «Победа 26» со ссылкой на пресс-служба мэрии.

Авария произошла 21 января. Утверждается, что жильцы вмешались в работу газового котла.

В результате происшествия никто не погиб. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прочие подробности выясняются.