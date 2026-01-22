Ребенок и пятеро взрослых отравились газом в российском городе

Шесть человек отравились газом в Ставрополе

В Ставрополе ребенок и пятеро взрослых отравились в результате утечки газа в доме. Происшествие случилось из-за проблем с работой дымохода, сообщает «Победа 26» со ссылкой на пресс-служба мэрии.