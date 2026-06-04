Россиянка обвинила экс-мужа в мести, блокировке счетов и тайной изоляции ребенка

Российская артистка обратилась к пользователям социальных сетей с эмоциональным призывом о помощи. Она рассказала о многолетнем преследовании, блокировке счетов и изоляции ребенка со стороны бывшего супруга.

По словам пострадавшей, более 10 лет назад, 3 июня, будучи на девятом месяце беременности, она вышла замуж. Девушка еще тогда понимала, что мужчина «жестокий и мстительный». Спустя год брака подала на развод, после чего столкнулась с затяжным давлением.

Ситуация усугубилась в 2023 году. Девушка рассказала, что после семи лет самостоятельного воспитания ребенка она согласилась на предложение бывшего мужа временно взять ребенка к себе. Якобы он был готов дать ей возможность восстановиться в профессии и вернуться к карьере на сцене.

Однако, пока артистка занималась профессиональной деятельностью, экс-супруг тайно инициировал судебный процесс. По утверждению автора публикации, разбирательство прошло без уведомления или повестки.

В результате тайного судебного решения ребенок оказался изолирован от матери. Кроме того, на основании исполнительного листа, о котором женщина узнала только в феврале текущего года, были полностью заблокированы ее банковские счета, наложен арест на имущество и закрыт выезд за пределы России. Сама пострадавшая называет возникшие финансовые претензии «выдуманным долгом» и инструментом мести.

26 мая состоялось заседание апелляционного суда, которое девушка проиграла, поскольку защищала свои интересы самостоятельно, не имея юридического образования. В своем блоге она объявила о поиске высококвалифицированного юриста для подачи кассационной жалобы и призвала аудиторию к максимальному распространению видеоролика.

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