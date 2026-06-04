В Международный день невинных детей — жертв агрессии активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» провели памятную акцию у стен посольства Италии в Москве. Участники почтили память детей, погибших в результате ударов ВСУ по мирным городам, и напомнили западным странам об их доле ответственности за преступления украинского режима.

С 2014 года киевский режим при прямой поддержке стран НАТО ведет обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса, Новороссии и приграничных регионов России. Жертвами этой агрессии становятся прежде всего мирные жители, в том числе дети. По официальным данным, за время конфликта от обстрелов погибли более 350 детей, около 2000 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры неумолимо растут с каждым новым ударом по школам, больницам и жилым кварталам.

Участники акции держали в руках портреты погибших детей, плакаты с требованием остановить поставки оружия киевскому режиму, а также баннеры с высказываниями западных политиков, оправдывающих террор против мирного населения.

Руководитель Молодой Гвардии Подмосковья Диана Алумянц обратилась к представителям стран, поддерживающих украинский режим.

«С 2014 года вы поддерживаете террористический украинский режим, который каждый день выпускает ваши снаряды по нашим мирным городам. В ходе этих обстрелов страдают мирные жители. От ваших рук погибают ни в чем не повинные дети. Более 350 детей погибло от обстрелов и 2000 получили ранения разной степени сложности. Эти зверства остаются на совести не только украинских нацистов, но и на совести тех, кто их всячески поддерживает. Мы не простим вам смерть наших детей! Мы не забудем, с чьей помощью совершают бесчинства против мирных жителей Донбасса», — сказала Диана Алумянц.

Активисты призвали международное сообщество прекратить замалчивать преступления киевского режима и остановить поток военной помощи, которая ежедневно уносит детские жизни.

Акция прошла мирно, в соответствии с законодательством РФ. В ней приняли участие несколько десятков человек — представителей патриотических молодежных организаций.