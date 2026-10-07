Спецподразделения Росгвардии провели тактические учения в Подмосковье

Сотрудники четырех спецподразделений подмосковного главка Росгвардии 5 октября 2026 года отработали на ведомственном полигоне задержание условных правонарушителей, штурм здания и другие задачи, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В тактико-специальных занятиях участвовали сотрудники СОБР «Гюрза», СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области. Учения были направлены на совершенствование профессиональной подготовки и повышение слаженности действий личного состава.

Росгвардейцы отработали задержание условных правонарушителей, пытавшихся скрыться на транспортном средстве, штурм здания и нейтрализацию диверсионно-разведывательных групп.

Также сотрудники совершенствовали навыки ведения огня по беспилотным летательным аппаратам и отработали действия при нападении преступников на движущуюся колонну. Отдельной задачей стали оказание первой помощи условно раненому сотруднику и его эвакуация из «красной зоны».

Регулярные учения помогают личному составу поддерживать готовность к действиям в различных условиях, в том числе при резком изменении оперативной обстановки и возникновении нештатных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.