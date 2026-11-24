Кувейт открыл для россиян упрощенное оформление туристических виз. Теперь путешественники из РФ могут получить визу по прибытии или оформить ее онлайн, сообщает пресс-служба АТОР .

По прибытии выдается однократная виза на 1, 2 или 3 месяца. Оформить разрешение на въезд в страну онлайн можно через портал МВД Кувейта. Благодаря этому способу туристы могут получить однократные и многократные визы сроком на 3, 6 и 12 месяцев. По многократной визе непрерывно находиться в стране можно только 30 дней.

Для подачи электронной заявки необходимо подготовить фотографию на белом фоне, скан заграничного паспорта, а также заполнить специальную анкету. Документы рассматривают от нескольких минут до суток.

Стоимость виз:

однократная на 1 месяц — 10 кувейтских динаров;

на 2 месяца — 20 динаров;

на 3 месяца — 30 динаров;

многократная на 3, 6 и 12 месяцев — 30, 60 и 120 динаров соответственно.

Оплатить можно только безналично. Карты российских банков не принимаются.

Виза в упрощенном порядке можно получить для туристических, деловых и частных поездок, в том числе для посещения родственников. Для работы, учебы и постоянного проживания сохраняется прежний порядок оформления.

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