Россиянка в соцсетях рассказала, что у нее диагностировали поражение легких на 90%. Причиной она называет курение вейпов.

По словам девушки, идет уже длительное лечение, однако пока нужного результата нет.

«Привычка довела меня до поражения легких 90%. До сих пор я расхлебываю последствия длительного приема преднизолона, до сих пор у меня легкие не очистились, а все это из-за того, что я курила вейпы», — отметила россиянка.

Она также добавила, что не курит их уже больше года, однако это все равно «аукается по сей день».

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