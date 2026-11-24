Рэпер Алишер Моргенштерн* заявил в соцсетях, что перестанет выступать в своем привычном для публики образе.

Последний концерт «старого Моргенштерна*» состоится в Ереване 19 и 20 декабря.

«Это будет последний концерт. Последний концерт Моргенштерна*, которого вы знаете. Я чувствовал, что все к этому идет, что рано или поздно эпоха должна завершиться официально, просто я не думал, что жто будет так скоро», — заявил артист.

Рэпер отметил, что его жизнь стремительно меняется, потому он тоже решился на изменения в творчестве. Рэпер пообещал на концерте в Ереване «красиво проводить Моргенштерна*», исполнив свои известные хиты.

Ранее стало известно, что Моргенштерн*, предположительно, собирается вступить в брак с дочерью раввина израильского города Ришон-ле-Цион.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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