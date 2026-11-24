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Москвич засунул пенис в открывашку для пива и застрял

Житель Москвы провел необычный сексуальный эксперимент и засунул пенис в отверстие открывашки для пива. Это привело к печальным последствиям, сообщает «112» .

В ходе эксперимента половой орган 41-летнего мужчины намертво застрял в узком отверстии. Москвич не смог освободиться сам и поехал в больницу.

Однако врачи не стали сами доставать пенис пациента из ловушки, боясь отрезать лишнее. Пришлось вызывать спасателей.

В итоге пенис экспериментатора пришлось освобождать силами нескольких специалистов. Открывашку распилили, теперь мужчине предстоит лечение. Также ему посоветовали впредь ответственнее распоряжаться важным органом.

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