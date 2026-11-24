Тюменка Александра Сташкевич готовится к финалу конкурса «Мисс Вселенная 2026»
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21-летняя модель из Тюмени Александра Сташкевич будет бороться за корону «Мисс Вселенная 2026», сообщает SHOT.
Всего в конкурсе приняли участие 116 девушек. Российской красавице удалось обойти конкуренток из десятка стран и выйти в полуфинал. А уже в ночь с 24 на 25 ноября в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане пройдет финал, где Александре придется поборется за звание самой красивой девушки Вселенной.
На конкурсе национальных костюмов россиянка удивила всех свои эффектным образом. Она вышла на сцену в костюме Золотой рыбки по мотивам сказки Александра Пушкина. Наряд в бирюзовых и золотых оттенках подчеркнул сказочный образ участницы.
Александра — спортивный журналист. Более 11 лет она занималась чирлидингом, завоевала семь титулов чемпионки России в составе команды, входила в национальную сборную и имеет звание кандидата в мастера спорта.
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