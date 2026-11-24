Анна Бурмакина будет участвовать в обсуждении и реализации инициатив в сфере регионального образования. В 2026 году педагог-психолог из Химок победила в региональном этапе конкурса «Педагог-психолог Подмосковья».

«Участие педагогов в работе на региональном уровне позволяет учитывать практический опыт образовательных организаций Химок при обсуждении актуальных вопросов отрасли», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Корпус советников министра на общественных началах объединяет педагогов и других специалистов, добившихся результатов в профессиональной деятельности. Площадка создана для взаимодействия регионального министерства с педагогическим сообществом.

Советники обсуждают актуальные вопросы образования, готовят предложения и участвуют в реализации отраслевых инициатив. Институт советников также направлен на развитие обратной связи между министерством и образовательными организациями Московской области.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.