Педагог из Химок стала советником министра образования Подмосковья
Фото - © Администрация г.о. Химки
Педагог-психолог дошкольного отделения «Семицветик» Анна Бурмакина вошла в корпус советников министра образования Московской области на общественных началах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Анна Бурмакина будет участвовать в обсуждении и реализации инициатив в сфере регионального образования. В 2026 году педагог-психолог из Химок победила в региональном этапе конкурса «Педагог-психолог Подмосковья».
«Участие педагогов в работе на региональном уровне позволяет учитывать практический опыт образовательных организаций Химок при обсуждении актуальных вопросов отрасли», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.
Корпус советников министра на общественных началах объединяет педагогов и других специалистов, добившихся результатов в профессиональной деятельности. Площадка создана для взаимодействия регионального министерства с педагогическим сообществом.
Советники обсуждают актуальные вопросы образования, готовят предложения и участвуют в реализации отраслевых инициатив. Институт советников также направлен на развитие обратной связи между министерством и образовательными организациями Московской области.
Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.