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Дорожные службы Московской области 24 ноября работают в усиленном режиме из-за снегопада. На региональных дорогах задействованы более 410 единиц спецтехники и 980 рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за снегопада 24 ноября. Более 410 единиц специализированной техники и 980 дорожных рабочих обеспечивают безопасность и бесперебойное движение на региональной сети дорог.

Рабочие убирают снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, очищают тротуары и остановочные павильоны. При необходимости на дороги оперативно выведут дополнительную спецтехнику для безопасного и комфортного проезда.

Минтранс Подмосковья призывает водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно осторожными во время снегопада.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.