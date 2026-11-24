«Был под чем-то»: в Москве мужчина протащил пса на веревке по асфальту

В Москве случайные прохожие увидели мужчину, который на веревке протащил собаку по асфальту. Его заподозрили в жестоком обращении с животными.

На ситуацию обратила внимание пользовательница Сети с ником nasss_fgd. По ее словам, мужчина вместо поводка использовал веревку. Он тащил собаку за собой по асфальту, при этом у питомца не работали задние лапы. Животное было сильно напугано.

«Вы сами понимаете, если тащить собаку с силой против воли, то лапки „стираются“, также было видно, что задние лапы вообще не функционируют, возможно собака слепая», — написала девушка.

Когда мужчине задали вопрос, подвергает ли он животное опасности, он засмеялся. По словам очевидцев, владелец пса был в неадекватном состоянии. Неравнодушные граждане даже предложили отправить питомца к ветеринару за их счет, но мужчина отказался.

«Также говорил, что у него были собаки до этого, которые погибли», — утверждает девушка.

В итоге мужчина просто схватил собаку и сбежал. Другие пользователи Сети порекомендовали очевидцам обратиться в полицию и к зоозащитникам.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.