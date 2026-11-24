Дорожные службы задействовали 380 единиц спецтехники для уборки снега на федеральных трассах Подмосковья. Движение остается штатным, но сложная погода сохранится в ближайшие сутки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На федеральных трассах Подмосковья работают 380 единиц спецтехники из 554 подготовленных к зиме. Дорожники очищают покрытие и обрабатывают его противогололедными материалами. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Из-за снегопада сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие сутки на всех направлениях. Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок. ФКУ Упрдор «Россия» напоминает о необходимости повышенного внимания при снегопаде и снижении видимости, а также соблюдения безопасной дистанции.

Движение по всем федеральным дорогам, подведомственным ФКУ Упрдор «Россия», осуществляется в штатном режиме. В их числе — М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское шоссе, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 Ильинское шоссе и Р-22 «Каспий».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.