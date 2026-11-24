Екатерина, будучи ребенком, подобрала котенка в деревне. Он прожил с ней целых 20 лет, а потом заболел раком. Помочь коту было невозможно, хозяйка с трудом и со слезами на глазах решилась на его усыпление, чтобы пушистый не мучился.

Она передала кота ветеринару, та провела процедуру, а затем увезла покойного питомца в клинику для кремации. Екатерина заплатила семь тысяч рублей за индивидуальную процедуру и еще две тысячи за видеофиксацию процесса.

Видеоотчет шокировал девушку. Она увидела, что у питомца почему-то сломано ухо, хотя забирали его их дома без каких-либо травм, а затем вскрылось, что сам ролик смонтирован — он обрывается в самом начале, в момент, когда тело пушистого поместили в печь. На видео же обязаны фиксироваться загрузка в пустую печь, полное сгорание и итоговый чистый прах.

Екатерина хотела похоронить кота на кладбище домашних животных в Екатеринбурге и заранее заказала мемориал, но теперь сомневается, что ей отдали прах именно ее питомца. Тем более что в урне она обнаружила бубенчик от ошейника собаки.

«Я очень сильно его любила. Он как сыночек был. Урну оплакивала всю ночь — а не факт, что это даже его прах. Мурзик ошейника не носил», — рассказала Екатерина.

Теперь девушка хочет, чтобы ветклиника, где проводили кремацию, вернула ей деньги за процедуру, а также выплатила 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Но сотрудники учреждения отрицают наличие каких-либо нарушений.

Руководство клиники указало на то, что печь, где сжигают питомцев, большая, в том числе там кремируют и собак. По словам представителей учреждения, в печи «не идеально чисто», поэтому в урну с прахом кота мог попасть и чужой бубенчик.

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