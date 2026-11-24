Эти рекомендации не означают, что во всех евроконсульствах и на границах уже стали действовать новые требования. Также важно, что ЕК не предлагает общий запрет на выдачу турвиз россиянам.

В рекомендациях упомянут военный билет как документ, который консульство может запросить у человека дополнительно. Общего требования прикладывать его к заявлению нет. В перечень еще включили анкету с вопросами о военной службе и декларацию заявителя.

Полный список документов ЕК обещала разместить в Сети позднее.

Кроме того, статья 5f решения совета ЕС 2014/512/CFSP предусматривает, что человеку могут отказать в краткосрочной визе, если он с 24 февраля 2022 года служил в ВС РФ или связанных с российскими властями вооруженных формированиях и непосредственно участвовал в спецоперации. Но сам по себе факт службы, в том числе срочной, под это не подпадает.

В отношении обычных туристов из России Еврокомиссия рекомендует консульствам придерживаться более строгого подхода при рассмотрении заявлений на визу. Но это не новая формулировка, она появилась еще в 2022 году.

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