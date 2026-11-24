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30-летняя врач из Санкт-Петербурга скончалась во время отдыха на Бали. Предварительно, она отравилась некачественным алкоголем, сообщает kp.ru .

Девушка уехала на отдых несколько недель назад. В один из дней она приобрела в местном магазине вино и выпила его. Через несколько часов россиянке стало плохо.

Как рассказала подруга, девушку госпитализировали. Там она потеряла сознание, затем у нее остановилось сердце. Петербурженку удалось реанимировать, однако вскоре произошла повторная остановка сердца.

Россиянка умерла в больнице 24 ноября. Близкие винят в произошедшем низкий уровень медицины на Бали.

Покойная работала лор-хирургом. Во время пандемии COVID-19 была заведующей отделением, спасала жизни людей. У нее остались сестра-инвалид и пожилые родители.

Россиянку кремируют, а прах развеют над океаном на Бали.

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