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ВС РФ ударили по объектам энергетики и сухогрузу на Украине

ВС РФ ударили по электроподстанциям и сухогрузу, которые были задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российские войска продолжают наносить поражение объектам энергетики, а также морским судам противника. Так, ВС РФ атаковали три электроподстанции 110 кВ в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области.

Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности Украины.

Кроме того, российские войска ударили по сухогрузу акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Судно перевозило грузы двойного назначения для ВСУ.

Удары наносились с применением дронов.

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