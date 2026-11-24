«Ему нельзя давать ни копейки»: Милонов одобрил отказ в гранте академии Плющенко
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал правильным решение не выделять грант в размере 24,1 миллиона рублей для Академии Евгения Плющенко на шоу «Снежная королева», сообщает издание «Советский спорт».
По словам депутата, выделять Плющенко бюджетные деньги нельзя, так как он «воспитывает людей, меняющих гражданство и уезжающих в другую страну». Милонов порекомендовал фигуристу сменить квалификацию и начать заниматься продажей зарубежной недвижимости, упомянув дом, который Плющенко с супругой купили в Азербайджане для сына.
«А грант не дали абсолютно правильно. Плющенко нельзя давать ни копейки. Так что уже и не надо быть дураком, чтобы учиться на таких примерах», — заключил Милонов.
Парламентарий напомнил, что сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и стал выступать за Азербайджан. Милонов не может понять, почему юный спортсмен не смог реализоваться в России, несмотря на наличие прекрасных возможностей для фигуристов.
Депутат считает, что, если бы Плющенко выделили грант, то это вызвало большой скандал, поскольку он «видит свое будущее не в России». Милонов назвал это «предательством».
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