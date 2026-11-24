Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал правильным решение не выделять грант в размере 24,1 миллиона рублей для Академии Евгения Плющенко на шоу «Снежная королева», сообщает издание «Советский спорт» .

По словам депутата, выделять Плющенко бюджетные деньги нельзя, так как он «воспитывает людей, меняющих гражданство и уезжающих в другую страну». Милонов порекомендовал фигуристу сменить квалификацию и начать заниматься продажей зарубежной недвижимости, упомянув дом, который Плющенко с супругой купили в Азербайджане для сына.

«А грант не дали абсолютно правильно. Плющенко нельзя давать ни копейки. Так что уже и не надо быть дураком, чтобы учиться на таких примерах», — заключил Милонов.

Парламентарий напомнил, что сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и стал выступать за Азербайджан. Милонов не может понять, почему юный спортсмен не смог реализоваться в России, несмотря на наличие прекрасных возможностей для фигуристов.

Депутат считает, что, если бы Плющенко выделили грант, то это вызвало большой скандал, поскольку он «видит свое будущее не в России». Милонов назвал это «предательством».

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