Даже если человек на протяжении 15 лет тайно собирал компромат на известных персон, полностью скрыть следы такой деятельности крайне сложно. Обнаружить свидетельства существования секретного архива можно как в цифровой среде, так и среди бумажных документов. Об этом РИАМО рссказал основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«С точки зрения информационной безопасности, если человек на протяжении 15 лет систематически собирал компрометирующие материалы на известных персон, вероятность обнаружить следы такой деятельности вполне реальна. Причем искать их следует не только в цифровой среде, но и среди физических документов и материальных носителей информации», — сказал Кокунцыков.

Он добавил, что следы могут сохраняться в электронной переписке, облачных хранилищах, резервных копиях и метаданных документов. В некоторых случаях специалисты способны восстановить даже удаленные файлы. При этом важную роль играют и обычные бумажные материалы: блокноты, рукописные заметки, распечатки, фотографии и личные архивы.

Однако обнаружение отдельных файлов или документов еще не доказывает существование целого архива компромата. Для этого необходимо установить подлинность материалов, время их создания и возможные изменения.

«Что касается возможности незаметно хранить большой секретный архив, технически это вполне осуществимо. Современные средства шифрования, изолированные системы, автономные носители и распределенное хранение позволяют обеспечить высокий уровень конфиденциальности. Но абсолютной невидимости не существует», — подчеркнул специалист.

Подтвердить существование такого архива могут не только сами документы, но и сведения о покупке оборудования, финансовые операции, переписка и показания свидетелей. При этом каждый из этих признаков требует отдельной проверки.

«В течение 15 лет можно достаточно хорошо скрывать сам факт существования архива, но значительно сложнее гарантировать, что не останется никаких следов его формирования, хранения и использования», — заключил Кокунцыков.

История о якобы существующем «тайном архиве компромата» музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, скончавшегося 23 сентября 2026 года после падения с лестницы в гостинице в Нерюнгри, распространяется в вирусных роликах и соцсетях. Достоверных подтверждений существования такого архива нет.

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