Начальник территориального управления Верея Наро-Фоминского округа Антон Миняев проверил ход и качество ремонта кровли дома № 1 на Магистральной улице. Он обсудил результаты работ с подрядчиком и жителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон Миняев встретился у дома № 1 на Магистральной улице с представителями подрядной организации и собственниками квартир. Участники встречи обсудили выполненные работы и обращения жителей.

По информации подрядчика, основные строительно-монтажные работы завершены. В ближайшее время планируется урегулировать оставшиеся юридические вопросы и провести финальную уборку — вывезти с придомовой территории строительный мусор, образовавшийся во время ремонта.

Жители также подняли вопросы благоустройства двора. Обращения взяли на контроль, к их дальнейшей проработке привлекли специалистов МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея».

Антон Миняев подчеркнул важность обратной связи с собственниками и отметил, что вопросы, требующие дополнительного внимания, останутся на контроле. Выездная встреча позволила оценить результаты ремонта, обсудить содержание дома и прилегающей территории, определить дальнейшие шаги по обращениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.