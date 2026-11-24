Всероссийская акция «Географический диктант» прошла 22 ноября в 19 библиотеках Московской области, ступинской галерее «Ника» и музее-заповеднике «Дмитровский кремль», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В сергиево-посадской библиотеке имени В. В. Розанова диктант организовало местное отделение Русского географического общества. К акции присоединились школьники, студенты, представители молодежных организаций и любители географии.

Центральная детская библиотека имени Б. Васильева в Солнечногорске приняла акцию в седьмой раз. Участникам показали записанное к диктанту приветствие космонавтов с МКС. После выступил поэт и писатель Вячеслав Николаевич Барзенков.

В библиотеке Левобережья в Дубне магистрант ИСАУ Данила Варапаев провел для старшего поколения «Дубненский кинокалейдоскоп»: участники узнавали городские места в отрывках фильмов. Председатель местного отделения Русского географического общества, кандидат биологических наук Ольга Савватеева представила юным географам «Дубнариум» с краеведческой игрой, разработанной Государственным университетом «Дубна».

В галерее «Ника» диктант написали 25 человек, более половины — постоянные участники. Перед ними выступили гидролог, выпускник географического факультета МГУ, сотрудник Гидрометцентра Павел Самуилович Гранич и путешественница Татьяна Михайловна Мармулева, руководитель кружка «Веселые странники» экологического центра «Островок».

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» школьники и взрослые ответили на 30 вопросов о географии и климате России, географических открытиях, природных памятниках и коренных народах страны.

Акция проводится более десяти лет. С 2015 года к ней присоединились свыше 5 млн человек из 140 стран. В 2026 году проект проходит при поддержке фонда президентских грантов по направлению «Наука, образование и просвещение».

Результаты будут доступны с 21 декабря на сайте dictant.rgo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.