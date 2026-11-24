Программу встречи подготовили совместно с Екатериной Громыко. Участники вспомнили хронологию боев под Москвой осенью 1941 года и роль бойцов Панфиловской дивизии в обороне столицы. В условиях численного превосходства противника солдаты проявили мужество и стойкость, остановив наступление на подступах к Москве.

Гостям показали документальный фильм о сражениях и их участниках. После просмотра состоялось обсуждение важности сохранения исторической памяти. Участники подчеркнули, что передача историй о героизме предков молодому поколению помогает сохранять национальную идентичность и преемственность традиций.

Организаторы отметили, что подобные встречи в Верее проходят регулярно и позволяют жителям обратиться к истории страны. Мероприятие завершилось минутой молчания в память о павших защитниках Родины.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.