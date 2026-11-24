Около 700 пар в Ленинском округе выбрали партнерские роды с начала года

Партнерские роды в Видновском перинатальном центре с начала года выбрали около 700 семейных пар. Более 20% будущих мам предпочитают присутствие мужа при появлении ребенка на свет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Партнерские роды становятся все более востребованными среди жителей Подмосковья. В Видновском перинатальном центре Ленинского округа женщины все чаще выбирают поддержку супруга во время рождения ребенка.

«Будущий папа помогает нам контролировать обстановку в родильном зале и, при необходимости, приглашает медицинский персонал. А сколько тепла и заботы оказывает своей любимой женщине — словами не передать. По мнению большинства женщин, такая помощь и поддержка — самый лучший метод обезболивания», — отметила заведующая родовым блоком центра Наталия Ермакова.

Не все мужчины готовы присутствовать на родах, однако некоторые семьи выбирают такой формат неоднократно. Например, супруги из Домодедова решили вместе встретить и третьего ребенка. По мнению супруги, присутствие мужа помогает снизить тревожность и меньше чувствовать боль.

Для участия в партнерских родах нужно пройти флюорографию, сдать бактериальный посев из носа на патогенный стафилококк и получить разрешение заместителей главного врача. В день родов в приемном отделении необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19, заранее приобретенный в аптеке.

Раз в месяц по субботам в центре проходят занятия в Школе пап. Записаться можно через кол-центр по телефону +7 (495) 204-23-67.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.