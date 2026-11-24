Уже 6 пострадавших: россиянка пожаловалась на сальмонеллез после еды в ресторане

Россиянка Валерия рассказала в своем блоге, что после празднования дня рождения в одном из ресторанов Краснодара некоторые гости попали в больницу с сальмонеллезом.

«20 ноября мы отмечали день рождения в ресторане. Из 11 человек у пяти подтвержден сальмонеллез. Также нам известно еще об одной девушке, которая с 21 ноября лежит в больнице с сальмонеллезом после посещения этого же заведения», — отметила Валерия.

Она подчеркнула, что не нужно игнорировать симптомы, если они появились, лучше отправиться в больницу.

Также девушка добавила, что Роспотребнадзор уже в курсе ситуации.

Подписчики пожелали всем заболевшим скорейшего выздоровления.

«Выздоравливайте!!! Надеюсь, у вас это заболевание пройдет в легкой форме. Я сама болела, было очень плохо, лежала вся бледно-желтая как труп, с температурой и соответственно выделением жидкостей. Но оказывается это еще легкая форма. Бывает хуже намного, когда осложнение идет», — написала одна из комментаторов.

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