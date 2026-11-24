В социальных сетях Горбачева опубликовала фотографии с бабушкой и отметила, что она всегда помогала семье, подняла внуков и правнуков. Отношение к смерти у Ольги Прокофьевны всегда было прозаичным и простым. Она мечтала, что умрет во сне, почти так и получилось.

«Ты учила нас всему! Читать, писать, готовить, стирать, гладить, шить, убираться, помогать людям, жить в мире, а мы это делали как умели. Во мне столько тебя! Твой юмор, характер, простота, умение поддержать и „ну давай хвались“ — навсегда в моем сердце! Я очень тебя люблю, душа моя! И буду любить еще крепче!», — написала Горбачева.

По словам актрисы, она будет стараться не плакать. Она будет думать о том, как долго ей удалось побыть с родным человеком. Она назвала бабушку своим ангелом, который будет заботиться о ней и дальше.

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