«Ты мой ангел!» Ирина Горбачева трогательно попрощалась с умершей бабушкой
Фото - © @irina_gorbacheva
Актриса Ирина Горбачева потеряла близкого человека — 95-летнюю бабушку Ольгу Прокофьевну. Женщины не стало 19 ноября, когда артистка была на гастролях в Санкт-Петербурге.
В социальных сетях Горбачева опубликовала фотографии с бабушкой и отметила, что она всегда помогала семье, подняла внуков и правнуков. Отношение к смерти у Ольги Прокофьевны всегда было прозаичным и простым. Она мечтала, что умрет во сне, почти так и получилось.
«Ты учила нас всему! Читать, писать, готовить, стирать, гладить, шить, убираться, помогать людям, жить в мире, а мы это делали как умели. Во мне столько тебя! Твой юмор, характер, простота, умение поддержать и „ну давай хвались“ — навсегда в моем сердце! Я очень тебя люблю, душа моя! И буду любить еще крепче!», — написала Горбачева.
По словам актрисы, она будет стараться не плакать. Она будет думать о том, как долго ей удалось побыть с родным человеком. Она назвала бабушку своим ангелом, который будет заботиться о ней и дальше.
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