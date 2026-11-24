Россиянка Александра рассказала в своем блоге, что в метро Санкт-Петербурга в переполненном вагоне ее начал лапать неизвестный парень. Она дважды ударила обидчика своей тяжелой сумкой.

По ее словам, в переполненном вагоне она почувствовала, что кто-то положил ей руку на ягодицу. Она все списала на толпу и постаралась просто подальше отодвинуться. Но пассажир снова к ней придвинулся и снова положил на нее ладонь и начал ей шевелить.

«Я дала ему насколько могла локтем в живот, но его это не остановило. Когда поезд остановился, двери вагона открылись, люди начали выходить, места стало больше, он схватил меня за ягодицу, и тогда места для маневра у меня стало больше. Я со все дури ударила его свое тяжелой сумкой», — поделилась Александра.

Она подчеркнула, что не жалеет о своем поступке, так как многие девушки сталкивались с подобным в метро, и ситуация отвратительная и неприятная. Также она сказала, что не давала права до себя дотрагиваться.

Подписчики поддержали девушку, сказав, что она поступила правильно, таким не нужно давать спуску.

«Почему только два раза? Нужно было хотя бы ногой еще добавить», — отметила одна из подписчиц.

Также люди поделились подобными историями из общественного транспорта, уточнив, что только крик и отпор помогли им избавиться от неадекватов.

«Как же он в вас ошибся! Горжусь вами!» — добавила одна из девушек.

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