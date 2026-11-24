сегодня в 18:56

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на взлеты и посадки из-за снегопада

Аэропорт Шереметьево продолжает работу в условиях сильного снегопада в Московском регионе, но из-за непогоды ввел временные ограничения на количество взлетно-посадочных операций, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Меру приняли в целях обеспечения безопасности полетов и поддержания установленных стандартов обслуживания авиакомпаний и пассажиров. Ограничения будут действовать до 16:00 25 ноября.

Авиакомпании корректируют расписания полетов. Обстановка в аэропорту спокойная, скопления пассажиров нет.

Актуальную информацию о статусе рейса можно уточнять через официальные каналы авиакомпаний и онлайн-табло Шереметьево.

На Москву во вторник обрушился мощный снегопад. В ближайшие сутки в городе может выпасть до 20 сантиметров снега.

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