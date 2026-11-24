Концерт к 40-летию студии открыл эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» из Ступина под руководством Александра Учеваткина. Прозвучала композиция In the Mood. Вечер провели Сергей Семенов и Эвелина Фастовец.

Коллектив поздравили депутаты совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ирина Валентинова Вихляева, Рената Петровна Демидова и Игорь Олегович Павицкий. Руководитель и участники студии получили награды за многолетний творческий труд и вклад в культурную жизнь округа.

Программу подготовила руководитель студии Ирина Кормас. Артисты представили более 20 вокальных номеров — ретро-шлягеры, джазовые композиции, лирические баллады и патриотические песни. В программу вошли «Эти глаза напротив», «У самовара я и моя Маша», Hit the Road Jack, «Песня военных корреспондентов» и «Родной земли» в исполнении вокальной группы «Прима».

На сцену вышли солисты и дуэты студии: Степан Гураков, Татьяна Филь, Роман Ивченков, Диана Аракелян, Екатерина Дубикова, Максим Кременчуцкий, Дарья Белоножко, Дмитрий Колотов, Светлана Трошина, Венера Хотеенкова, Таисия Мельникова, Юлия Зоркова, Валерия Жарова и Савва Смирнов.

Завершила концерт песня «Мы вернемся» в исполнении студии «Женский каприз». За четыре десятилетия коллектив сохранил творческие традиции и продолжает открывать новые таланты.

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